Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%15 300 руб. 26 880 руб.
В наличии
Код товара: 263897
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 300 руб. -43%
26 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
145
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х61х47
Вес, кг.
8
Описание товара Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB
Потолочный светильник в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
145
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл гальванизированный
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
бронза
Ширина, см
61
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Страна производитель
Китай
Потолочный светильник в стиле модерн. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 18 кв.м. Общая мощность - 360 Вт.
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
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Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, В стиле Барокко, Светодиодные, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, В классическом стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс
Теги товара: В спальню, Подвесные, В зал, 6 рожков, Со свечами, Стеклянные, В стиле Модерн, Е14, Из металла, Винтажные, На штанге, подвесные в стиле лофт, со стеклянными плафонами
Светильник подвесной Arte Lamp HUGO A1688LM-6AB – стоимость товара 15300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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