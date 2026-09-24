Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние, 680682
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%12 687 руб. 42 290 руб.
В наличии
Код товара: 680682
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12 687 руб. -70%
42 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Высота, см
93
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х48х20
Вес, кг.
7.3
Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра в комплекте, документация
Спецификация:
- Тип: подвесные
- Мощность светильника: 480 Вт
- Мощность лампочки: 60 Вт
- Тип лампы: накаливания
- Цоколь: E14
- Напряжение питания: 220В
- Высота: 93 см
- Основной цвет: хром
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Высота, см
93
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
S освещ. до, м?
27
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Страна производитель
Германия
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра в комплекте, документация
Спецификация:
- Тип: подвесные
- Мощность светильника: 480 Вт
- Мощность лампочки: 60 Вт
- Тип лампы: накаливания
- Цоколь: E14
- Напряжение питания: 220В
- Высота: 93 см
- Основной цвет: хром
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Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние – стоимость товара 12687 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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