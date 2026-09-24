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Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 680682
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Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние, 680682

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Уценка
Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние - фото 1
Уценка
Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
  • Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние - фото 1
  • Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
12 687 руб.  42 290 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние
12 687 руб. -70%
42 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Высота, см
93
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х48х20
Вес, кг.
7.3

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние

Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра в комплекте, документация
Спецификация:

  • Тип: подвесные
  • Мощность светильника: 480 Вт
  • Мощность лампочки: 60 Вт
  • Тип лампы: накаливания
  • Цоколь: E14
  • Напряжение питания: 220В
  • Высота: 93 см
  • Основной цвет: хром
Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Высота, см
93
Количество ламп
8
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
48
S освещ. до, м?
27
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Страна производитель
Германия
Описание
Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: коробка, люстра в комплекте, документация
Спецификация:
  • Тип: подвесные
  • Мощность светильника: 480 Вт
  • Мощность лампочки: 60 Вт
  • Тип лампы: накаливания
  • Цоколь: E14
  • Напряжение питания: 220В
  • Высота: 93 см
  • Основной цвет: хром
Причина уценки: витринный образец (в комплекте нет стекляных розеточек в кол-ве 2-х штук, потертости на декоре)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Каролина 367013408 отличное состояние – стоимость товара 12687 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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