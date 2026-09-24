Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние, 707531
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 202 руб. 7 340 руб.
В наличии
Код товара: 707531
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2 202 руб. -70%
7 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
S освещ. до, м?
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х53х13
Вес, кг.
4.7
Описание товара Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние
Характеристики:
Количество патронов 6 шт
Мощность 60 W
Патрон E14
Тип лампы Накаливания, Светодиодная
Комплектность: коробка, люстра, пульт, крепления, декор элементы в комплекте, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
Высота, см
23
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
хром
Ширина, см
50
S освещ. до, м?
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Характеристики:
Количество патронов 6 шт
Мощность 60 W
Патрон E14
Тип лампы Накаливания, Светодиодная
Комплектность: коробка, люстра, пульт, крепления, декор элементы в комплекте, документация
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, небольшая погнутость у каркаса люстры)
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Светодиодные, Подвесные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс, 4 рожка
Теги товара: Потолочные, В спальню, В стиле Барокко, В классическом стиле, 6 рожков, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге
Уцененный товар Люстра De City Изольда 366012706 хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2202 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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