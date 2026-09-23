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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 638261
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;, 638261

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Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко, прованс
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 894 руб.  12 980 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638261
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;
3 894 руб. -70%
12 980 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Высота, см
121
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко, прованс
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
13
S освещ. до, м?
9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
61х22х21
Вес, кг.
2.1

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;

Люстра Vitaluce V1797-0/3S
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Тип крепления планка
  • Мощность 180 Ватт
  • Площадь освещения 9 м²
  • Тип цоколя E27
  • Степень пылевлагозащиты IP20
  • Класс электробезопасности I
Комплектность: коробка, люстра, плафоны

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
дефект коробки, замена плафона; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Тип крепления планка Мощность 180 Ватт Площадь освещения 9 м&sup2; Тип цоколя E27 Степень пылевлагозащиты IP20 Класс электробезопасности I Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Высота, см
121
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
арт-деко, прованс
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
13
Развернуть
S освещ. до, м?
9
Страна производитель
Россия
Описание
Люстра Vitaluce V1797-0/3S
Причина уценки: дефект коробки, замена плафона;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Тип крепления планка
  • Мощность 180 Ватт
  • Площадь освещения 9 м²
  • Тип цоколя E27
  • Степень пылевлагозащиты IP20
  • Класс электробезопасности I
Комплектность: коробка, люстра, плафоны
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V1797-0/3S отличное состояние; - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3894 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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