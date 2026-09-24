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Уцененный товар Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 693171
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Уцененный товар Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние, 693171

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Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (скол краски на каркасе)
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
842 руб.  2 808 руб. 
Начислим 14 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
842 руб. -70%
2 808 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (скол краски на каркасе)
Высота, см
22
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
50
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х36х17
Вес, кг.
1.65

Описание товара Уцененный товар Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние

Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, каркас люстры, документация
Спецификация:

  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 9
  • Общая мощность, Вт: 180
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 260
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 540
Причина уценки: витринный образец (скол краски на каркасе)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (скол краски на каркасе)
Высота, см
22
Количество ламп
3
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
черный
Ширина, см
50
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, каркас люстры, документация
Спецификация:
  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 9
  • Общая мощность, Вт: 180
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 260
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 540
Причина уценки: витринный образец (скол краски на каркасе)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра V4299-1/3PL, 3хЕ27 макс. 60Вт хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 842 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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