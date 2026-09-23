Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние, 636018
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-78%11 192 руб. 51 570 руб.
В наличии
Код товара: 636018
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11 192 руб. -78%
51 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Высота, см
46
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
60х60х32
Вес, кг.
5.31
Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Линейка Букет;
Назначение для кабинета, для спальни;
Тип крепления крюк;
Тип цоколя E14;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Класс электробезопасности I;
Стиль прованс, флористический, флористика;
Комплектность: люстра, упаковка;
Причина уценки: не хватает одной ветки, пять вместо шести;
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Высота, см
46
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
Развернуть
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Германия
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Линейка Букет;
Назначение для кабинета, для спальни;
Тип крепления крюк;
Тип цоколя E14;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Класс электробезопасности I;
Стиль прованс, флористический, флористика;
Комплектность: люстра, упаковка;
Причина уценки: не хватает одной ветки, пять вместо шести;
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Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 11192 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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