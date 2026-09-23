Top.Mail.Ru
Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 636018
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние, 636018

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 7
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 8
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 9
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 10
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 11
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 12
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 13
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 14
Уценка
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 2
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 3
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 4
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 5
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 6
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 7
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 8
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 9
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 10
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 11
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 12
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 13
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 14
  • Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-78%
11 192 руб.  51 570 руб. 
Начислим 701 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние
11 192 руб. -78%
51 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Высота, см
46
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
60х60х32
Вес, кг.
5.31

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние

Люстра MW-Light Букет 421014406

Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
Линейка Букет;
Назначение для кабинета, для спальни;
Тип крепления крюк;
Тип цоколя E14;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Класс электробезопасности I;
Стиль прованс, флористический, флористика;
Комплектность: люстра, упаковка;
Причина уценки: не хватает одной ветки, пять вместо шести;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Высота, см
46
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл крашеный/пластик
Стиль
флористика, прованс
Тип светильника
люстра
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
55
Развернуть
S освещ. до, м?
12
Страна производитель
Германия
Описание
Люстра MW-Light Букет 421014406

Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
Линейка Букет;
Назначение для кабинета, для спальни;
Тип крепления крюк;
Тип цоколя E14;
Степень пылевлагозащиты IP20;
Класс электробезопасности I;
Стиль прованс, флористический, флористика;
Комплектность: люстра, упаковка;
Причина уценки: не хватает одной ветки, пять вместо шести;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Букет 421014406 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 11192 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...