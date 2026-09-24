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Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 681437
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Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние, 681437

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Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
  • Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
5 677 руб.  18 924 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние
5 677 руб. -70%
18 924 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Высота, см
35
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
61х61х20
Вес, кг.
6.6

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние

Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, подвески, документация
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 27
  • Общая мощность, Вт: 40
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: текстиль
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 350
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 600
Причина уценки: витринный образец (разбиты несколько подвесок)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Высота, см
35
Количество ламп
9
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
текстиль
Стиль
арт-деко
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Развернуть
S освещ. до, м?
27
Страна производитель
Германия
Описание
Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, подвески, документация
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 27
  • Общая мощность, Вт: 40
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: текстиль
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 350
  • Длина, мм: 600
  • Ширина, мм: 600
Причина уценки: витринный образец (разбиты несколько подвесок)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Жаклин 465015709 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5677 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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