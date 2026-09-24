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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 712408
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние, 712408

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Уценка
Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
медь
Ширина, см
41
  • Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 370 руб.  7 886 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние
2 370 руб. -70%
7 886 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
78
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
медь
Ширина, см
41
S освещ. до, м?
8
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х41х38
Вес, кг.
2.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе, поврежден провод у основания, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, чашка, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
78
Количество ламп
4
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
лофт
Тип светильника
подвесной
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
медь
Ширина, см
41
Развернуть
S освещ. до, м?
8
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (потертости на корпусе, поврежден провод у основания, повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, чашка, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V4082-8/4, 4xE27 макс. 40Вт хорошее состояние - стоимость товара 2370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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