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Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 750287
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние, 750287

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Уценка
Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
  • Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 1
  • Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 2
  • Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 3
  • Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
990 руб.  1 988 руб. 
В наличии
Код товара: 750287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние
990 руб. -50%
1 988 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
22
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х18
Вес, кг.
2.5

Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстры
Высота, см
22
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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