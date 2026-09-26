Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние, 750287
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстры
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%990 руб. 1 988 руб.
В наличии
Код товара: 750287
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990 руб. -50%
1 988 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
22
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х18
Вес, кг.
2.5
Описание товара Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
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Бренд
Тип товара
Люстры
Высота, см
22
Количество ламп
5
Максимальная мощность лампы, Вт
200
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн
Тип светильника
потолочный
Тип цоколя
E27
Цвет каркаса
белый матовый
Ширина, см
59
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, отсутствуют плафоны Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
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Уцененный товар Люстра Vitaluce V3948-0/5PL хорошее состояние – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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