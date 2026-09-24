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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 681434
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние, 681434

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Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка&nbsp;
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
3 984 руб.  13 281 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681434
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние
3 984 руб. -70%
13 281 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка&nbsp;
Высота, см
55
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х60х25
Вес, кг.
3.15

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка , инструкция, крепление, люстра
Спецификация:

  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 18
  • Общая мощность, Вт: 240
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 570
  • Длина, мм: 650
  • Ширина, мм: 650
Причина уценки: помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка 

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка&nbsp;
Высота, см
55
Количество ламп
6
Максимальная мощность лампы, Вт
60
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
флористика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
60
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Страна производитель
Россия
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка , инструкция, крепление, люстра
Спецификация:
  • Цоколь: E14
  • Площадь освещения, кв. м: 18
  • Общая мощность, Вт: 240
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: металл
  • Материал арматуры: металл
  • Высота, мм: 570
  • Длина, мм: 650
  • Ширина, мм: 650
Причина уценки: помяты листочки в районе крепления ламп, повреждена коробка 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V1137/6 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3984 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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