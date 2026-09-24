Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние, 681433
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (отсутствуют плафоны)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%6 350 руб. 21 166 руб.
В наличии
Код товара: 681433
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 350 руб. -70%
21 166 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х48х18
Вес, кг.
4.34
Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Площадь освещения, кв. м: 10
- Общая мощность, Вт: 200
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
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Курьерская доставка в Москве
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Площадь освещения, кв. м: 10
- Общая мощность, Вт: 200
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: отсутствует
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
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Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - стоимость товара 6350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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