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Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 681433
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Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние, 681433

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Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 6
Уценка
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (отсутствуют плафоны)
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 2
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 3
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 4
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 5
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 6
  • Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 350 руб.  21 166 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681433
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние
6 350 руб. -70%
21 166 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (отсутствуют плафоны)
Размеры в упаковке, см
55х48х18
Вес, кг.
4.34

Описание товара Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние

Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Спецификация:

  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 10
  • Общая мощность, Вт: 200
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны)

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
MW-LIGHT
Тип товара
Люстра
Причина уценки
витринный образец (отсутствуют плафоны)
Описание
Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, люстра, крепления, документация
Спецификация:
  • Цоколь: E27
  • Площадь освещения, кв. м: 10
  • Общая мощность, Вт: 200
  • Степень пылевлагозащиты: IP20
  • Дистанционное управление: отсутствует
  • Материал плафонов: стекло
  • Материал арматуры: металл
Причина уценки: витринный образец (отсутствуют плафоны)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра MW-Light Фелиция 114010405 хорошее состояние - стоимость товара 6350 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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