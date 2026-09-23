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Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 561191
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Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние, 561191

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Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 1
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Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 2
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Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 3
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Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 5
Уценка
Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 2
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 3
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 4
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 5
  • Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
3 445 руб.  12 780 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 561191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние
3 445 руб. -73%
12 780 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeMarkt
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Высота, см
205
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние

Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние.
Спецификация:
Тип крепления    планка
Мощность    6 Ватт
Напряжение    220-240 В
Площадь освещения    2.51 м²
Тип цоколя    встроенный светодиодный светильник (LED)
Степень пылевлагозащиты    IP20
Длина    14 см
Ширина    14 см
Высота    205 см
Диаметр плафона    14 см
Стиль    современный
Материал плафона/абажура    акрил, стекло
Материал арматуры    металл
Особенности    прозрачный плафон
Комплектация: полный комплект.
Причина уценки: внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DeMarkt
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Высота, см
205
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние.
Спецификация:
Тип крепления    планка
Мощность    6 Ватт
Напряжение    220-240 В
Площадь освещения    2.51 м²
Тип цоколя    встроенный светодиодный светильник (LED)
Степень пылевлагозащиты    IP20
Длина    14 см
Ширина    14 см
Высота    205 см
Диаметр плафона    14 см
Стиль    современный
Материал плафона/абажура    акрил, стекло
Материал арматуры    металл
Особенности    прозрачный плафон
Комплектация: полный комплект.
Причина уценки: внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3445 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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