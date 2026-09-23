Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние, 561191
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%3 445 руб. 12 780 руб.
В наличии
Код товара: 561191
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Загружаем...
3 445 руб. -73%
12 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Высота, см
205
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х15
Вес, кг.
5
Описание товара Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние.
Спецификация:
Тип крепления планка
Мощность 6 Ватт
Напряжение 220-240 В
Площадь освещения 2.51 м²
Тип цоколя встроенный светодиодный светильник (LED)
Степень пылевлагозащиты IP20
Длина 14 см
Ширина 14 см
Высота 205 см
Диаметр плафона 14 см
Стиль современный
Материал плафона/абажура акрил, стекло
Материал арматуры металл
Особенности прозрачный плафон
Комплектация: полный комплект.
Причина уценки: внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
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Бренд
Тип товара
Люстра
Причина уценки
внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
Высота, см
205
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
люстра потолочная
Тип цоколя
LED
Цвет каркаса
белый
Ширина, см
14
Развернуть
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние.
Спецификация:
Тип крепления планка
Мощность 6 Ватт
Напряжение 220-240 В
Площадь освещения 2.51 м²
Тип цоколя встроенный светодиодный светильник (LED)
Степень пылевлагозащиты IP20
Длина 14 см
Ширина 14 см
Высота 205 см
Диаметр плафона 14 см
Стиль современный
Материал плафона/абажура акрил, стекло
Материал арматуры металл
Особенности прозрачный плафон
Комплектация: полный комплект.
Причина уценки: внешние дефекты - потертости, небольшие сколы на стеклянной части люстры.
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Уцененный товар Люстра DeMarkt Капелия 730010101 хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3445 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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