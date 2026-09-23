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Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 634147
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние, 634147

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Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 1
Уценка
Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 2
Уценка
Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 3
Уценка
Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 4
Уценка
Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
  • Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 1
  • Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 2
  • Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 3
  • Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 4
  • Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 064 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние
1 064 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
1.15

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние

Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектация: основание люстры, пять плафонов;
Причина уценки: нет крепления;

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Причина уценки
нет крепления;
Количество ламп
5
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
прованс
Тип светильника
люстра
Цвет каркаса
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние;
Комплектация: основание люстры, пять плафонов;
Причина уценки: нет крепления;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V3548-3/5PL хорошее состояние - купить по цене 1064 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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