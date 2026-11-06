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Сушилка Mystery MDH-322 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка Mystery MDH-322

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Сушка для фруктов и овощей Mystery MDH-322
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 91579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сушилка Mystery MDH-322
3 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MYSTERY
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
36х30х24
Вес, кг.
5

Описание товара Сушилка Mystery MDH-322

Конвективная сушилка, механическое управление, мощность 250 Вт, число поддонов: 5, максимальная загрузка 4.8 кг, регулировка температуры сушки, пластиковый корпус, поддоны из прозрачного пластика, размеры 30x30x19 см

Отзывы о товаре Сушилка Mystery MDH-322




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Характеристики
Бренд
MYSTERY
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Описание
Конвективная сушилка, механическое управление, мощность 250 Вт, число поддонов: 5, максимальная загрузка 4.8 кг, регулировка температуры сушки, пластиковый корпус, поддоны из прозрачного пластика, размеры 30x30x19 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка Mystery MDH-322 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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