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Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 010 руб. 
В наличии
Код товара: 753636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный
12 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Вес, кг.
6.84

Описание товара Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный

Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный

Отзывы о товаре Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Описание
Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер струйный Canon Pixma G1010 (2314C015) A4 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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