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Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black

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Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 1
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 2
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 3
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 4
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 5
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 6
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 7
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 8
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 9
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 10
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 11
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 12
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 13
Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
280
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 1
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 2
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 3
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 4
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 5
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 6
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 7
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 8
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 9
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 10
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 11
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 12
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 13
  • Пати колонка JBL Partybox 330 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752035
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.1
Мощность, Вт
280
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v6.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
334x662.5x375 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х44х39
Вес, кг.
19.75

Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black

Портативная колонка JBL PartyBox 330 - это мощное и динамичное устройство для любого мероприятия, создающее атмосферу настоящей вечеринки. С общей выходной мощностью 280 Вт она дарит глубокий, вибрирующий бас благодаря двум 6.5-дюймовым динамикам. Высокие частоты - четкие и яркие, благодаря двойным твитерам. Дизайн колонки отличается оригинальной формой с эффектом волны на боковых панелях, а эффектная подсветка, синхронизированная с ритмом, создает яркую визуальную атмосферу. Аккумулятора хватает до 18 часов воспроизведения, а функция быстрого заряда легко восстановит энергию для продолжения вечеринки. Встроенная съемная батарея позволяет легко заменить ее при необходимости, а телескопическая ручка и широкие колеса делают перемещение колонки максимально удобным. В колонке есть два входа для микрофонов и гитары, что идеально подходит для караоке или живых выступлений. Также подключайтесь к ТВ через обновленный оптический вход или используйте USB Type-C для высококачественного аудио. Если у вас много гостей, функция Auracast позволит объединять несколько JBL-колонок для увеличения звуковой мощи и охвата.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Partybox 330 (JBLPB330BLKEP) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
караоке
Звук
2.1
Мощность, Вт
280
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
165
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v6.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
334x662.5x375 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL PartyBox 330 - это мощное и динамичное устройство для любого мероприятия, создающее атмосферу настоящей вечеринки. С общей выходной мощностью 280 Вт она дарит глубокий, вибрирующий бас благодаря двум 6.5-дюймовым динамикам. Высокие частоты - четкие и яркие, благодаря двойным твитерам. Дизайн колонки отличается оригинальной формой с эффектом волны на боковых панелях, а эффектная подсветка, синхронизированная с ритмом, создает яркую визуальную атмосферу. Аккумулятора хватает до 18 часов воспроизведения, а функция быстрого заряда легко восстановит энергию для продолжения вечеринки. Встроенная съемная батарея позволяет легко заменить ее при необходимости, а телескопическая ручка и широкие колеса делают перемещение колонки максимально удобным. В колонке есть два входа для микрофонов и гитары, что идеально подходит для караоке или живых выступлений. Также подключайтесь к ТВ через обновленный оптический вход или используйте USB Type-C для высококачественного аудио. Если у вас много гостей, функция Auracast позволит объединять несколько JBL-колонок для увеличения звуковой мощи и охвата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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