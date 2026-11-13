Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU)
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU)
JBL BandBox Trio — это универсальный тренировочный усилитель и колонка с поддержкой искусственного интеллекта, которые кардинально изменят ваш подход к риффам, джемам и генерации идей. Включите любой трек, и BandBox Trio мгновенно в реальном времени разделит инструменты и вокал, позволяя заглушать отдельные партии, выделять сложные соло или менять тональность. Это как играть с настоящими коллегами по группе. После оттачивания мастерства BandBox Trio готов взять ваши оригинальные джемы с собой в дорогу. Встроенный четырехканальный микшер позволяет управлять всей аппаратурой без лишних усилий. А когда вы играете на гитаре? Да, это услышат все. От репетиций в гараже до джемов в дороге, BandBox Trio дарит вам легендарное звучание с классическими моделями гитарных усилителей — от чистого до ультра-грязного — и незаменимыми педальными эффектами. Хотите записать свои собственные идеи? Подключите через USB и начните запись. А благодаря сменной батарее вы можете играть в любое время и в любом месте — розетки не нужны. Начинаете ли вы с бенда первой ноты или переходите к соло, BandBox Trio меняет ваш подход к практике, джему и творчеству. Подключитесь, включите на полную громкость и возьмите инициативу в свои руки — этот усилитель вас не подведет.
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