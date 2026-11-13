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Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU)

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Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 4
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 5
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 6
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 7
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 8
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 9
Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
135
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 1
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 2
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 3
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 4
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 5
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 6
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 7
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 8
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 9
  • Пати колонка JBL BandBox Trio - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752033
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
объединение в стереопару
Звук
2.1
Мощность, Вт
135
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
344x265x228 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х28
Вес, кг.
8.74

Описание товара Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU)

JBL BandBox Trio — это универсальный тренировочный усилитель и колонка с поддержкой искусственного интеллекта, которые кардинально изменят ваш подход к риффам, джемам и генерации идей. Включите любой трек, и BandBox Trio мгновенно в реальном времени разделит инструменты и вокал, позволяя заглушать отдельные партии, выделять сложные соло или менять тональность. Это как играть с настоящими коллегами по группе. После оттачивания мастерства BandBox Trio готов взять ваши оригинальные джемы с собой в дорогу. Встроенный четырехканальный микшер позволяет управлять всей аппаратурой без лишних усилий. А когда вы играете на гитаре? Да, это услышат все. От репетиций в гараже до джемов в дороге, BandBox Trio дарит вам легендарное звучание с классическими моделями гитарных усилителей — от чистого до ультра-грязного — и незаменимыми педальными эффектами. Хотите записать свои собственные идеи? Подключите через USB и начните запись. А благодаря сменной батарее вы можете играть в любое время и в любом месте — розетки не нужны. Начинаете ли вы с бенда первой ноты или переходите к соло, BandBox Trio меняет ваш подход к практике, джему и творчеству. Подключитесь, включите на полную громкость и возьмите инициативу в свои руки — этот усилитель вас не подведет.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL BandBox Trio (JBLBANDBOXTRIOEU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
объединение в стереопару
Звук
2.1
Мощность, Вт
135
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
344x265x228 мм
Страна производитель
Китай
Описание
JBL BandBox Trio — это универсальный тренировочный усилитель и колонка с поддержкой искусственного интеллекта, которые кардинально изменят ваш подход к риффам, джемам и генерации идей. Включите любой трек, и BandBox Trio мгновенно в реальном времени разделит инструменты и вокал, позволяя заглушать отдельные партии, выделять сложные соло или менять тональность. Это как играть с настоящими коллегами по группе. После оттачивания мастерства BandBox Trio готов взять ваши оригинальные джемы с собой в дорогу. Встроенный четырехканальный микшер позволяет управлять всей аппаратурой без лишних усилий. А когда вы играете на гитаре? Да, это услышат все. От репетиций в гараже до джемов в дороге, BandBox Trio дарит вам легендарное звучание с классическими моделями гитарных усилителей — от чистого до ультра-грязного — и незаменимыми педальными эффектами. Хотите записать свои собственные идеи? Подключите через USB и начните запись. А благодаря сменной батарее вы можете играть в любое время и в любом месте — розетки не нужны. Начинаете ли вы с бенда первой ноты или переходите к соло, BandBox Trio меняет ваш подход к практике, джему и творчеству. Подключитесь, включите на полную громкость и возьмите инициативу в свои руки — этот усилитель вас не подведет.
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Отзывы


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