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Акустическая система Samsung HW-B750F/RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Samsung HW-B750F/RU

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Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 1
Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 2
Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 3
Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 4
Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 1
  • Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 2
  • Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 3
  • Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 4
  • Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 480 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751261
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Акустическая система Samsung HW-B750F/RU
21 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, м
1.08х0.43х0.24
Вес, кг.
10.3

Описание товара Акустическая система Samsung HW-B750F/RU

Классический 5.1-канальный саундбар B-серии, ориентированный на мощное звуковое сопровождение. Производитель выделяет наличие 6 динамиков в основной панели, включая выделенные боковые излучатели для широкой фронтальной панорамы. Главный упор в описании сделан на беспроводной сабвуфер с функцией «Bass Boost», активируемой в один клик для максимальной отдачи в кино. Поддерживает форматы пространственного кодирования DTS Virtual:X и Dolby Audio, подключаясь к ТВ традиционным способом по HDMI ARC или оптике.

Отзывы о товаре Акустическая система Samsung HW-B750F/RU




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Классический 5.1-канальный саундбар B-серии, ориентированный на мощное звуковое сопровождение. Производитель выделяет наличие 6 динамиков в основной панели, включая выделенные боковые излучатели для широкой фронтальной панорамы. Главный упор в описании сделан на беспроводной сабвуфер с функцией «Bass Boost», активируемой в один клик для максимальной отдачи в кино. Поддерживает форматы пространственного кодирования DTS Virtual:X и Dolby Audio, подключаясь к ТВ традиционным способом по HDMI ARC или оптике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Акустическая система Samsung HW-B750F/RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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