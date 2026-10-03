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Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ

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Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 4
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 1
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 2
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 3
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 4
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
672 300 руб. 
Начислим 43460 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ
672 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
110
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB x2, композитный вход x1, оптический S/PDIF, выход на наушники x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.5х1.7х0.25
Вес, кг.
40

Описание товара Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ

Hisense 100UXQ – 100-дюймовый QLED-телевизор с разрешением 4K Ultra HD и подсветкой Mini-LED. Диагональ 254 см и частота обновления 165 Гц сочетают крупный формат изображения с высокой частотой смены кадров.

Отзывы о товаре Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hisense
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
110
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB x2, композитный вход x1, оптический S/PDIF, выход на наушники x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 100UXQ – 100-дюймовый QLED-телевизор с разрешением 4K Ultra HD и подсветкой Mini-LED. Диагональ 254 см и частота обновления 165 Гц сочетают крупный формат изображения с высокой частотой смены кадров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 672300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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