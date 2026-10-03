Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ
Оригинальный товар
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Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
672 300 руб.
В наличии
Код товара: 750716
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Доставка в Санкт-Петербурге
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672 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
110
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB x2, композитный вход x1, оптический S/PDIF, выход на наушники x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.5х1.7х0.25
Вес, кг.
40
Описание товара Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ
Hisense 100UXQ – 100-дюймовый QLED-телевизор с разрешением 4K Ultra HD и подсветкой Mini-LED. Диагональ 254 см и частота обновления 165 Гц сочетают крупный формат изображения с высокой частотой смены кадров.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED, Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
110
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI x3, USB x2, композитный вход x1, оптический S/PDIF, выход на наушники x1
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Китай
Hisense 100UXQ – 100-дюймовый QLED-телевизор с разрешением 4K Ultra HD и подсветкой Mini-LED. Диагональ 254 см и частота обновления 165 Гц сочетают крупный формат изображения с высокой частотой смены кадров.
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Телевизор HISENSE 100" RGB Mini-LED + QLED 100UXQ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 672300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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