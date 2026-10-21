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Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049

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Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 1
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 2
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 3
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 4
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 5
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 6
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 7
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 8
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 9
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 10
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 1
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 2
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 3
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 4
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 5
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 6
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 7
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 8
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 9
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 10
  • Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747460
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь
Комплектация
Щипцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
460

Описание товара Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049

Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049



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Отзывы о товаре Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
сталь
Комплектация
Щипцы - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щипцы для системы выравнивания плитки универсальные СИБРТЕХ 88049 - этот товар вы можете купить по цене 740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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