Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping
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Характеристики
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping
Термосумка Palisad Camping 69602 размером 42 х 27 х 33 см не дает охлажденным продуктам и напиткам нагреться, а горячим — остыть. Теплоизоляционный слой изготовлен из материалов PEVA, EPE, обладающих низкой теплопроводностью, и эффективно поддерживает температуру в основном отделении. Термосумка с удобными ручками для транспортировки пригодится в поездке или на пикнике.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Продуманная конструкция — в объемный боковой карман можно сложить столовые приборы.
- Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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Термосумка Palisad Camping 69602 размером 42 х 27 х 33 см не дает охлажденным продуктам и напиткам нагреться, а горячим — остыть. Теплоизоляционный слой изготовлен из материалов PEVA, EPE, обладающих низкой теплопроводностью, и эффективно поддерживает температуру в основном отделении. Термосумка с удобными ручками для транспортировки пригодится в поездке или на пикнике.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наружный слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Продуманная конструкция — в объемный боковой карман можно сложить столовые приборы.
- Дополнительные возможности — при использовании аккумуляторов холода Palisad 69601 термосумка выполняет функцию сумки-холодильника.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Отзывы о товаре Термосумка PALISAD 69602, 42х27х33 cм, Camping