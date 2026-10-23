Клещи Sparta 157185, 250 мм, переставные, рукоятки ПВХ
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Характеристики
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 744255
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Загружаем...
400 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
Длина, мм
250
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Индия
Размеры в упаковке, см
25х8х2
Вес, г.
330
Описание товара Клещи Sparta 157185, 250 мм, переставные, рукоятки ПВХ
Переставные клещи Sparta 157185 длиной 250 мм, с ПВХ-покрытием рукояток, пригодятся для решения бытовых задач: захвата фитингов, труб, крепежных элементов и других предметов. Инструмент способен частично заменить трубный и разводной ключи для вращения труб, метизов и других деталей, в том числе в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — клещи изготовлены из углеродистой стали.
- Эффективность — губки с острыми насечками способны захватывать предметы без специального рабочего профиля.
- Регулировка ширины зева — можно подобрать оптимальную величину раскрытия губок в зависимости от размера детали.
- Эргономичность — обливные рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.
- Малый вес 382 г — клещами можно долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Sparta
Марка стали
инструментальная сталь
Материал рукоятки
ПВХ
Длина, мм
250
Комплектация
Клещи переставные - 1 шт
Страна производитель
Индия
Переставные клещи Sparta 157185 длиной 250 мм, с ПВХ-покрытием рукояток, пригодятся для решения бытовых задач: захвата фитингов, труб, крепежных элементов и других предметов. Инструмент способен частично заменить трубный и разводной ключи для вращения труб, метизов и других деталей, в том числе в труднодоступных местах.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — клещи изготовлены из углеродистой стали.
- Эффективность — губки с острыми насечками способны захватывать предметы без специального рабочего профиля.
- Регулировка ширины зева — можно подобрать оптимальную величину раскрытия губок в зависимости от размера детали.
- Эргономичность — обливные рукоятки с ПВХ-покрытием удобно лежат в руке.
- Малый вес 382 г — клещами можно долго работать без усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Клещи Sparta 157185, 250 мм, переставные, рукоятки ПВХ - по цене 400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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