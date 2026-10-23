Ключ разводной GROSS 15573, 200 мм, CrV, ультратонкие губки
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Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
220
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 744224
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1 760 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
220
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х12х2
Вес, г.
320
Описание товара Ключ разводной GROSS 15573, 200 мм, CrV, ультратонкие губки
Разводной ключ Gross 15573 длиной 200 мм, из стали CrV, с ультратонкими губками, оптимален для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 38 мм. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональное использование и т. д. Благодаря ультратонким губкам инструмент особенно удобен для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и износостойкости — ключ изготовлен из хромованадиевой стали.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Точная регулировка размаха зева — на ключе имеется метрическая линейка.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват, позволяет прикладывать больше усилий для откручивания и закручивания крепежа.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания инструмента на крючок или гвоздь.
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Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
220
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Разводной ключ Gross 15573 длиной 200 мм, из стали CrV, с ультратонкими губками, оптимален для монтажа и демонтажа крепежных элементов диаметром до 38 мм. Имеет широкую область применения: сантехнические работы, мелкий бытовой ремонт, полупрофессиональное использование и т. д. Благодаря ультратонким губкам инструмент особенно удобен для работы в труднодоступных местах.
Преимущества
- Высокий показатель прочности и износостойкости — ключ изготовлен из хромованадиевой стали.
- Защита от разрушения — фосфатированная поверхность инструмента не подвержена коррозии.
- Точная регулировка размаха зева — на ключе имеется метрическая линейка.
- Комфортная эксплуатация — эргономичная рукоятка обеспечивает надежный хват, позволяет прикладывать больше усилий для откручивания и закручивания крепежа.
- Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания инструмента на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Ключ разводной GROSS 15573, 200 мм, CrV, ультратонкие губки - по цене 1760 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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