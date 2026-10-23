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Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV

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Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 1
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 2
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 3
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 4
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 5
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 6
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 7
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 8
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 1
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 2
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 3
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 4
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 5
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 6
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 7
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 8
  • Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744223
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
29х11х3
Вес, г.
330

Описание товара Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV

Разводной ключ с переставной губкой GROSS 15572 длиной 200 мм рассчитан на монтаж и демонтаж крепежа размером до 38 мм. Универсальный инструмент позволяет решать широкий спектр задач при проведении ремонтных работ дома, в гараже или в частной мастерской. Благодаря переставной губке ключ можно использовать в качестве трубного.

Преимущества

  • Надежная конструкция — ключ из хромованадиевой стали выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Тонкие губки — инструмент удобен для работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей.
  • Защита от разрушения — фосфатированная поверхность рабочих частей устойчива к образованию коррозии.
  • Комфортная работа — обливная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GROSS
Материал
сталь CrV
Максимальное раскрытие губок, мм
38
Длина, мм
200
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Разводной ключ с переставной губкой GROSS 15572 длиной 200 мм рассчитан на монтаж и демонтаж крепежа размером до 38 мм. Универсальный инструмент позволяет решать широкий спектр задач при проведении ремонтных работ дома, в гараже или в частной мастерской. Благодаря переставной губке ключ можно использовать в качестве трубного.

Преимущества

  • Надежная конструкция — ключ из хромованадиевой стали выдерживает интенсивную эксплуатацию.
  • Тонкие губки — инструмент удобен для работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей.
  • Защита от разрушения — фосфатированная поверхность рабочих частей устойчива к образованию коррозии.
  • Комфортная работа — обливная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной GROSS 15572, переставная губка, 200 мм, CRV - по цене 1710 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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