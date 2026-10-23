Ключ разводной GROSS 15559, 250 мм, CrV, кованый
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Характеристики
Описание товара Ключ разводной GROSS 15559, 250 мм, CrV, кованый
Облегченный разводной ключ Gross 15559 длиной 250 мм, из стали CrV, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Максимальный диапазон раскрытия зева составляет 43 мм. Конструкция инструмента усилена благодаря дополнительным ребрам жесткости на рукоятке. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.
Преимущества
- Надежность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
- Долговечность — корпус хромирован для защиты от образования коррозии.
- Удобная эксплуатация — обливная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Облегченный корпус — ключ весит 285 г, им можно долго работать без ощущения усталости.
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Облегченный разводной ключ Gross 15559 длиной 250 мм, из стали CrV, подходит для работы как с мелкими, так и с крупными крепежными элементами. Максимальный диапазон раскрытия зева составляет 43 мм. Конструкция инструмента усилена благодаря дополнительным ребрам жесткости на рукоятке. Ребристая рабочая поверхность губок обеспечивает надежный захват деталей и повышает точность работы.
Преимущества
- Надежность — ключ выполнен из высококачественной хромованадиевой стали.
- Долговечность — корпус хромирован для защиты от образования коррозии.
- Удобная эксплуатация — обливная рукоятка обеспечивает надежный хват.
- Облегченный корпус — ключ весит 285 г, им можно долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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