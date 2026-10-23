Top.Mail.Ru
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 1
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 2
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 3
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 4
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 5
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 6
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 1
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 2
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 3
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 4
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 5
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 6
  • Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х7х2
Вес, г.
160

Описание товара Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный

Хромированный разводной ключ Sparta 155205 длиной 150 мм — инструмент для выполнения мелких ремонтных работ. Регулировка размера зева позволяет работать с различными крепежами, в том числе нестандартных размеров. Ключ пригодится слесарям, сантехникам, автомеханикам и начинающим мастерам.

Преимущества

  • Долгий срок службы — ключ выполнен из инструментальной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Антикоррозийная защита — хромовое покрытие предохраняет червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
  • Точный захват деталей — на ключ нанесена градуировка, а на подвижную губку — точечная риска.
  • Малый вес 0,134 кг — длительная работа не вызывает дискомфорт.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
сталь 45
Максимальное раскрытие губок, мм
18
Длина, мм
150
Комплектация
Ключ разводной - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Хромированный разводной ключ Sparta 155205 длиной 150 мм — инструмент для выполнения мелких ремонтных работ. Регулировка размера зева позволяет работать с различными крепежами, в том числе нестандартных размеров. Ключ пригодится слесарям, сантехникам, автомеханикам и начинающим мастерам.

Преимущества

  • Долгий срок службы — ключ выполнен из инструментальной углеродистой стали 45 и прошел селективную закалку.
  • Антикоррозийная защита — хромовое покрытие предохраняет червячный винтовой механизм от воздействия влаги.
  • Точный захват деталей — на ключ нанесена градуировка, а на подвижную губку — точечная риска.
  • Малый вес 0,134 кг — длительная работа не вызывает дискомфорт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ разводной Sparta 155205, 150 мм, хромированный - по цене 310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...