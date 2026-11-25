Набор ручного инструмента Bort BTK-142U
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Характеристики
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 800 руб.
В наличии
Код товара: 711333
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
10
Шлицы отверток
TX5
Количество бит, шт
142
Шлицы бит
HEX, TORX, PZ, PH, SL
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х41х10
Вес, кг.
15.25
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-142U
Набор ручного инструмента BTK-142U - это высококачественный набор, состоящий из 142 предметов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Набор включает в себя вороток для головок, трещотку, пассатижи, отвертки, ключи имбусовые (шестигранные) и молоток. Все инструменты удобно упакованы в кейс, который обеспечивает их безопасное хранение и транспортировку. BORT - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежных и качественных инструментов. Набор ручного инструмента BORT BTK-142 станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
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Бренд
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированные
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
10
Шлицы отверток
TX5
Количество бит, шт
142
Шлицы бит
HEX, TORX, PZ, PH, SL
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор ручного инструмента BTK-142U - это высококачественный набор, состоящий из 142 предметов. Инструменты изготовлены из прочной хромованадиевой стали, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Набор включает в себя вороток для головок, трещотку, пассатижи, отвертки, ключи имбусовые (шестигранные) и молоток. Все инструменты удобно упакованы в кейс, который обеспечивает их безопасное хранение и транспортировку. BORT - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежных и качественных инструментов. Набор ручного инструмента BORT BTK-142 станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Купить Набор ручного инструмента Bort BTK-142U - по цене 18800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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