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Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)

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Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 1
Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 2
Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 3
Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 4
Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Весы напольные
  • Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 1
  • Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 2
  • Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 3
  • Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 4
  • Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
150
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х6
Вес, кг.
1.4

Описание товара Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)

Откройте для себя умные весы Xiaomi Smart Scale S200 — ваш персональный помощник на пути к здоровью и комфорту. Высокоточные датчики фиксируют изменения веса с шагом 50 г, а диапазон от 0,1 до 150 кг позволяет использовать устройство всей семьёй. Весы автоматически определяют тип взвешивания (человек или предмет) и поддерживают до 36 пользователей с индивидуальными профилями. Интеграция с приложением MiHome через Bluetooth 5.4 обеспечивает удобный доступ к статистике и персональным рекомендациям. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью и скруглёнными углами гармонично впишется в любой интерьер, а нескользящее основание гарантирует устойчивость. Дополнительная функция теста на равновесие поможет оценить физическую подготовку. Xiaomi Smart Scale S200 — точность, стиль и забота о вашем здоровье в одном устройстве

Отзывы о товаре Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL)

Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я давно хотела такие весы и мечта сбылась,конечно я довольна



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Весы напольные
Автоматическое выключение
да
Диагностические
да
Максимальная нагрузка, кг
150
Материал платформы
стекло
Синхронизация по Bluetooth
да
Страна производства
Китай
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя умные весы Xiaomi Smart Scale S200 — ваш персональный помощник на пути к здоровью и комфорту. Высокоточные датчики фиксируют изменения веса с шагом 50 г, а диапазон от 0,1 до 150 кг позволяет использовать устройство всей семьёй. Весы автоматически определяют тип взвешивания (человек или предмет) и поддерживают до 36 пользователей с индивидуальными профилями. Интеграция с приложением MiHome через Bluetooth 5.4 обеспечивает удобный доступ к статистике и персональным рекомендациям. Лаконичный дизайн с гладкой поверхностью и скруглёнными углами гармонично впишется в любой интерьер, а нескользящее основание гарантирует устойчивость. Дополнительная функция теста на равновесие поможет оценить физическую подготовку. Xiaomi Smart Scale S200 — точность, стиль и забота о вашем здоровье в одном устройстве
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Я давно хотела такие весы и мечта сбылась,конечно я довольна


Купить Весы напольные Mi Smart Scale S200 Dark Grey (BHR9230GL) - по цене 1740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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