Charles Mingus - Blues And Roots (9003829976687) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charles Mingus - Blues And Roots (9003829976687) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Blues and Roots (1LP) - это отличный выбор для всех ценителей джазовой музыки. Альбом Blues and Roots от Charles Mingus перенесет вас в атмосферу неповторимого блюза и ритмической грувовой музыки. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана душой и выразительностью, демонстрируя мастерство Мингуса и его способность создавать музыку, которая затрагивает самые глубокие чувства слушателя. Эта виниловая пластинка в формате 1LP выполнена на оранжевом мраморном виниле, что придает ей не только отличный звук, но и стильный внешний вид. Она станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и предоставит уникальный опыт прослушивания столь замечательного альбома. Купить виниловую пластинку Charles Mingus / Blues and Roots (1LP) - это шанс погрузиться в мир классического джаза и насладиться великолепной музыкой этого знаменитого музыканта. Не упустите возможность добавить этот альбом в свою коллекцию и наслаждаться его богатством и красотой.
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