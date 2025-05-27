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Парогенератор Garlyn GST-10 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Garlyn GST-10 Pro

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Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 1
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 2
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 3
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 4
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 5
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 6
Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 1
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 2
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 3
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 4
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 5
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 6
  • Парогенератор GARLYN GST-10 Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695664
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Парогенератор Garlyn GST-10 Pro
17 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Парогенераторы
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
7.2

Описание товара Парогенератор Garlyn GST-10 Pro

Быстрое и эффективное разглаживание, отпаривание одежды и домашнего текстиля. Лёгкое скольжение и защита тканей благодаря керамическому покрытию подошвы. Идеальный результат за считанные минуты.

Отзывы о товаре Парогенератор Garlyn GST-10 Pro

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел довольно быстро, в красивой подарочной упаковке, все очень надежно упаковано от царапин и сколов. Все в идеале. Пользоваться еще буду учиться, какого устройства еще не было у меня. Взяла для небольшой домашней швейной мастерской. Очень порадовало, что видео инструкция по qr коду доступна! Там же можно зарегистрироваться и продлить гарантию еще на год!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
утюг выбирала по параметрам. Отзыв напишу, когда разные виды тканей поглажу.
22.05.2025
Галина

Достоинства:
Мощный пар, вертикальный режим

Комментарий:
Отличная вещь, отглаживает что угодно - от штор до пальто
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
все товары этой марки очень достойные!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился) выбирала долго, пока минусов не нашли. Не капает, разглаживает хорошо. Уже около недели использую ежедневно, после тяжёлого утюга руки говорят спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Даже больше чем я ожидала ! Глажка действительно стала занимать меньше времени ! Упаковано очень хорошо . Я бы даже сказала с любовью ! Спасибо большое!!! Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вероника Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный парогенератор,гладит на ура,в одно прикасание,покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олеся К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано супер! Проверю и оставлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка очень качественная и красивая, с бантом. При доставке упаковано в две коробки, всё пришло в целости и сохранности. Сам утюг небольшой и лёгкий (по сравнению с обычным утюгом).Гладит хорошо, есть 3 режима и непрерывная подача пара. С виду всё качественно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже более полугода. Очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован очень хорошо. По отзывам и рейтингу решила купить именно эту модель парогенератора. Пришел очень быстро. Упаковано хорошо. Открыла упаковочную коробку… а там так мило перевязанной лентой еще коробка. Как подарок! Ничего не порвано, очень приятно. На коробке штрих код по которому посмотрела инструкцию. Все понятно. Будем теперь наслаждаться процессом глажки.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар,супруге понравился
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
дмитрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератор оправдал ожидания. Даже на минимальной мощности хорошо разглаживает. При подаче пара капель воды нет совсем. Все параметры соответствуют заявленным. Супруга довольна. На глажку вещей уходит в 2 раза меньше времени.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая покупка, теперь не отхожу от гладильной доски, всю жизнь мечтал о парогенераторе
30.04.2025
Ирина

Достоинства:
Быстрый разогрев до 3 мин, паровой удар 500 г/мин

Комментарий:
Использую парогенератор уже несколько недель, впечатления только положительные. Устройство нагревается быстро, пар подаётся мощный и равномерный, отлично справляется даже с плотными тканями, как джинса или лен. Раньше глажка занимала много времени, теперь пара движений. Очень понравилось, что можно гладить вертикально. Это просто находка для платьев и пиджаков. Вода не капает, ничего не подтекает, всё сделано качественно. Выглядит современно, пластик прочный.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
София Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, работает отлично. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает, начитавшись отзывов, думала будет чудо. лично мне было комфортно с утюгом - я включала аудиокниги и время проходило незаметно. парогенератор слишком шумный для МОИХ привычек. при большом объёме глажки очень повышает влажность.. к качеству отпаривания никаких нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный парогенератор. Доставили на следующий день. Упаковка была целая, что было важно, т.к. покупался в подарок. Так как подарок, то фото нет. Кому был подарен, остался очень доволен. Пользуется и радуется. Прибор работает как заявлено, нареканий нет. К покупке рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прям на высоте. Удобная ёмкость, паровой удар, мощный! Короче 10 из пяти
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка шикарная. Очень приятно получать товар, который так бережно упакован. Парогенератором пользуюсь первый раз. Все легко и просто. Инструкция понятная.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
получил то что хотел. очень удобный, управление понятное. мощность пара впечатляет.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший парогенератор, но надо приноровиться легко разобраться в инструкции
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Заменил утюг и отпариватель. Мощный. Хорошо отгораживает любые виды тканей
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом отличная станция, используем уже два месяца. Но в последние дни при отпаривании слишком сильно начинает течь вода
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мой любимый парогенератор! Очень хорошо гладит, есть, с чем сравнить. Три режима, на третьем даже не гладила ни разу, хватает и первых двух. Очень классный, берите - не думайте!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератором пользуюсь 4 месяца. Время на глажку белья затрачиваю меньше, не надо проходить по одному месту несколько раз как это было с утюгом. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный.Соответствует заявленным параметрам.Парогенератор мощный,гладит и отпаривает вещи чудесно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератор понравился, удобнее утюга. Быстрее разглаживает, но нужно приноровиться, чтоб пар на руки не попадал. В целом покупкой довольна. Прост в использовании
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер!!! 0чень замечательный парогенератор. Пользуюсь уже почти полгода. Просто как небо и земля пользование утюгом и этим парогенератором. Производительность раза в 3 превышает от обычного утюга. Выброс пара вообще шикарно !!!! Мне очень нравится. Спасибо большое производителю. Доставка тоже замечательно. Вообщем всё просто супер!!! Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный внешний вид. Сборка качественная. Составные части парогенератора подогнаны плотно. Фиксирующие рычаги - без люфтов. Руководство подробное и понятное. Достаточно просто включается и регулируется. Процесс сухого глажения и с использованием пара - на высоте. Покупкой довольны.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Парогенераторы
Описание
Быстрое и эффективное разглаживание, отпаривание одежды и домашнего текстиля. Лёгкое скольжение и защита тканей благодаря керамическому покрытию подошвы. Идеальный результат за считанные минуты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел довольно быстро, в красивой подарочной упаковке, все очень надежно упаковано от царапин и сколов. Все в идеале. Пользоваться еще буду учиться, какого устройства еще не было у меня. Взяла для небольшой домашней швейной мастерской. Очень порадовало, что видео инструкция по qr коду доступна! Там же можно зарегистрироваться и продлить гарантию еще на год!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
утюг выбирала по параметрам. Отзыв напишу, когда разные виды тканей поглажу.
22.05.2025
Галина

Достоинства:
Мощный пар, вертикальный режим

Комментарий:
Отличная вещь, отглаживает что угодно - от штор до пальто
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
все товары этой марки очень достойные!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился) выбирала долго, пока минусов не нашли. Не капает, разглаживает хорошо. Уже около недели использую ежедневно, после тяжёлого утюга руки говорят спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Даже больше чем я ожидала ! Глажка действительно стала занимать меньше времени ! Упаковано очень хорошо . Я бы даже сказала с любовью ! Спасибо большое!!! Я довольна
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вероника Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный парогенератор,гладит на ура,в одно прикасание,покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Олеся К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано супер! Проверю и оставлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка очень качественная и красивая, с бантом. При доставке упаковано в две коробки, всё пришло в целости и сохранности. Сам утюг небольшой и лёгкий (по сравнению с обычным утюгом).Гладит хорошо, есть 3 режима и непрерывная подача пара. С виду всё качественно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже более полугода. Очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юлия Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован очень хорошо. По отзывам и рейтингу решила купить именно эту модель парогенератора. Пришел очень быстро. Упаковано хорошо. Открыла упаковочную коробку… а там так мило перевязанной лентой еще коробка. Как подарок! Ничего не порвано, очень приятно. На коробке штрих код по которому посмотрела инструкцию. Все понятно. Будем теперь наслаждаться процессом глажки.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар,супруге понравился
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
дмитрий с.

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератор оправдал ожидания. Даже на минимальной мощности хорошо разглаживает. При подаче пара капель воды нет совсем. Все параметры соответствуют заявленным. Супруга довольна. На глажку вещей уходит в 2 раза меньше времени.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая покупка, теперь не отхожу от гладильной доски, всю жизнь мечтал о парогенераторе
30.04.2025
Ирина

Достоинства:
Быстрый разогрев до 3 мин, паровой удар 500 г/мин

Комментарий:
Использую парогенератор уже несколько недель, впечатления только положительные. Устройство нагревается быстро, пар подаётся мощный и равномерный, отлично справляется даже с плотными тканями, как джинса или лен. Раньше глажка занимала много времени, теперь пара движений. Очень понравилось, что можно гладить вертикально. Это просто находка для платьев и пиджаков. Вода не капает, ничего не подтекает, всё сделано качественно. Выглядит современно, пластик прочный.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
София Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, работает отлично. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
нормально работает, начитавшись отзывов, думала будет чудо. лично мне было комфортно с утюгом - я включала аудиокниги и время проходило незаметно. парогенератор слишком шумный для МОИХ привычек. при большом объёме глажки очень повышает влажность.. к качеству отпаривания никаких нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный парогенератор. Доставили на следующий день. Упаковка была целая, что было важно, т.к. покупался в подарок. Так как подарок, то фото нет. Кому был подарен, остался очень доволен. Пользуется и радуется. Прибор работает как заявлено, нареканий нет. К покупке рекомендуем.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Прям на высоте. Удобная ёмкость, паровой удар, мощный! Короче 10 из пяти
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка шикарная. Очень приятно получать товар, который так бережно упакован. Парогенератором пользуюсь первый раз. Все легко и просто. Инструкция понятная.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
получил то что хотел. очень удобный, управление понятное. мощность пара впечатляет.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший парогенератор, но надо приноровиться легко разобраться в инструкции
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Заменил утюг и отпариватель. Мощный. Хорошо отгораживает любые виды тканей
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом отличная станция, используем уже два месяца. Но в последние дни при отпаривании слишком сильно начинает течь вода
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мой любимый парогенератор! Очень хорошо гладит, есть, с чем сравнить. Три режима, на третьем даже не гладила ни разу, хватает и первых двух. Очень классный, берите - не думайте!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератором пользуюсь 4 месяца. Время на глажку белья затрачиваю меньше, не надо проходить по одному месту несколько раз как это было с утюгом. Покупкой довольна!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный.Соответствует заявленным параметрам.Парогенератор мощный,гладит и отпаривает вещи чудесно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Парогенератор понравился, удобнее утюга. Быстрее разглаживает, но нужно приноровиться, чтоб пар на руки не попадал. В целом покупкой довольна. Прост в использовании
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер!!! 0чень замечательный парогенератор. Пользуюсь уже почти полгода. Просто как небо и земля пользование утюгом и этим парогенератором. Производительность раза в 3 превышает от обычного утюга. Выброс пара вообще шикарно !!!! Мне очень нравится. Спасибо большое производителю. Доставка тоже замечательно. Вообщем всё просто супер!!! Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный внешний вид. Сборка качественная. Составные части парогенератора подогнаны плотно. Фиксирующие рычаги - без люфтов. Руководство подробное и понятное. Достаточно просто включается и регулируется. Процесс сухого глажения и с использованием пара - на высоте. Покупкой довольны.


Купить Парогенератор Garlyn GST-10 Pro - по цене 17990 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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