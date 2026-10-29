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Кофемашина Leonord LE-1751M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Leonord LE-1751M

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Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 1
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 2
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 3
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 4
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 5
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 6
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 7
Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 1
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 2
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 3
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 4
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 5
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 6
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 7
  • Кофемашина Leonord LE-1751M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 240 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофемашина Leonord LE-1751M
35 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Автоматические кофемашины
Размеры в упаковке, см
51х37х24
Вес, кг.
10.4

Описание товара Кофемашина Leonord LE-1751M

Прекрасная кофемашина от Leonord, легкая в использовании, а благодаря своему изысканному современному дизайну станет стильной деталью кухни. Она подарит вам латте, эспрессо или капучино непревзойденного качества и вкуса. Кофемашина оснащена Цветным LED дисплей с интуитивно понятной сенсорной панелью управления, имеет давление в 20 бар которое гарантирует, что ваш эспрессо будет невероятно насыщенным и вкусным, контейнер для молока объемом 750 мл и дает вам возможность выбрать одну из 15 степени помола. Кофемашина все делает за Вас, а Вам остается только наслаждаться вкусным и ароматным кофе!

Отзывы о товаре Кофемашина Leonord LE-1751M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Автоматические кофемашины
Описание
Прекрасная кофемашина от Leonord, легкая в использовании, а благодаря своему изысканному современному дизайну станет стильной деталью кухни. Она подарит вам латте, эспрессо или капучино непревзойденного качества и вкуса. Кофемашина оснащена Цветным LED дисплей с интуитивно понятной сенсорной панелью управления, имеет давление в 20 бар которое гарантирует, что ваш эспрессо будет невероятно насыщенным и вкусным, контейнер для молока объемом 750 мл и дает вам возможность выбрать одну из 15 степени помола. Кофемашина все делает за Вас, а Вам остается только наслаждаться вкусным и ароматным кофе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Leonord LE-1751M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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