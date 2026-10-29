Весы кухонные электронные Leonord LE-1705
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Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
В наличии
Код товара: 692943
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 070 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х17х3
Вес, г.
400
Описание товара Весы кухонные электронные Leonord LE-1705
Стильные кухонные весы из нержавеющей стали от Leonord отвечают всем требованиям по функциональности и взвешиванию ингредиентов от 1 грамма до 5 кг. Функция тара позволяет добавлять дополнительные ингредиенты, не снимая чашу с весов. Весы устойчиво стоят благодаря нескользящим ножкам, а на LCD дисплее отображаются четкие и легко читаемые цифры. Кроме того, весы автоматически отключаются, когда не используются, и следовательно, не разряжают батарею без необходимости. При желание данную модель можно подвесить, что упрощает хранение и бережет место на кухне!
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Стильные кухонные весы из нержавеющей стали от Leonord отвечают всем требованиям по функциональности и взвешиванию ингредиентов от 1 грамма до 5 кг. Функция тара позволяет добавлять дополнительные ингредиенты, не снимая чашу с весов. Весы устойчиво стоят благодаря нескользящим ножкам, а на LCD дисплее отображаются четкие и легко читаемые цифры. Кроме того, весы автоматически отключаются, когда не используются, и следовательно, не разряжают батарею без необходимости. При желание данную модель можно подвесить, что упрощает хранение и бережет место на кухне!
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
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Весы кухонные электронные Leonord LE-1705 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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