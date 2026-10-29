Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 380 руб.
В наличии
Код товара: 674640
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
73 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х19х5
Вес, г.
100
Описание товара Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840)
Адаптеры шины хоста Fibre Channel (FC) Emulex 16 Гб являются идеальным решением, когда требуется высокоскоростная передача данных при подключении к хранилищу для виртуализированных сред, резервного копирования данных и приложений, критичных к пропускной способности.
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Адаптеры шины хоста Fibre Channel (FC) Emulex 16 Гб являются идеальным решением, когда требуется высокоскоростная передача данных при подключении к хранилищу для виртуализированных сред, резервного копирования данных и приложений, критичных к пропускной способности.
Сетевая карта Lenovo Emulex 16Gb (01CV840) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 73380 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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