Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый
Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Бережное отношение к вещам. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Удобно наполнять! Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования.
Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Бережное отношение к вещам. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Удобно наполнять! Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования.
Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый