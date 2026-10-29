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Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102)

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Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 1
Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 2
Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 1
  • Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 2
  • Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639916
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Характеристики

Бренд
FSP
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
19х16х12
Вес, кг.
3.48

Описание товара Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102)

FSP900-50REB - это уникальный блок питания PS2 с резервированием. Внешне, он такой же, как и остальные стандартные ATX блоки питания и имеет мощность 900 Вт. Но кроме этого, он поддерживает функцию горячей замены - чем обеспечивает повышенную надежность системы питания - что делает его идеально подходящим для стандартного серверного корпуса в корпусе типа “башня” (Tower). Совокупность характеристик позволяет использовать этот блок питания как в корпоративной среде, так и для домашнего офиса. Кроме того, источник питания идеально подходит для серверов, рабочих станций, систем связи или любых других приложений автоматизации

Отзывы о товаре Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102)




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Характеристики
Бренд
FSP
Тип товара
Блоки питания
Описание
FSP900-50REB - это уникальный блок питания PS2 с резервированием. Внешне, он такой же, как и остальные стандартные ATX блоки питания и имеет мощность 900 Вт. Но кроме этого, он поддерживает функцию горячей замены - чем обеспечивает повышенную надежность системы питания - что делает его идеально подходящим для стандартного серверного корпуса в корпусе типа “башня” (Tower). Совокупность характеристик позволяет использовать этот блок питания как в корпоративной среде, так и для домашнего офиса. Кроме того, источник питания идеально подходит для серверов, рабочих станций, систем связи или любых других приложений автоматизации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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