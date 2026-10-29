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Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639916
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Описание товара Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102)
FSP900-50REB - это уникальный блок питания PS2 с резервированием. Внешне, он такой же, как и остальные стандартные ATX блоки питания и имеет мощность 900 Вт. Но кроме этого, он поддерживает функцию горячей замены - чем обеспечивает повышенную надежность системы питания - что делает его идеально подходящим для стандартного серверного корпуса в корпусе типа “башня” (Tower). Совокупность характеристик позволяет использовать этот блок питания как в корпоративной среде, так и для домашнего офиса. Кроме того, источник питания идеально подходит для серверов, рабочих станций, систем связи или любых других приложений автоматизации
FSP900-50REB - это уникальный блок питания PS2 с резервированием. Внешне, он такой же, как и остальные стандартные ATX блоки питания и имеет мощность 900 Вт. Но кроме этого, он поддерживает функцию горячей замены - чем обеспечивает повышенную надежность системы питания - что делает его идеально подходящим для стандартного серверного корпуса в корпусе типа “башня” (Tower). Совокупность характеристик позволяет использовать этот блок питания как в корпоративной среде, так и для домашнего офиса. Кроме того, источник питания идеально подходит для серверов, рабочих станций, систем связи или любых других приложений автоматизации
Блок питания FSP FSP900-50REB 900W OEM (9PR9000102) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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