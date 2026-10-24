Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 680 руб.
В наличии
Код товара: 625435
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS)
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
569
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Развернуть
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Купить Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS2TB 2Tb (EX295278RUS) - по цене 18680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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