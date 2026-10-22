Описание товара Кронштейн ONKRON M8L черный

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора M8L – это ультрасовременный кронштейн для крупногабаритных экранов и интерактивных панелей, который может использоваться вместе с самыми топовыми телевизорами. Одним из главных и уникальных преимуществ профессионального настенного крепления является высокая степень свободы – возможность отодвигать экран ТВ на целый метр от стены и поворачивать его на любой градус вплоть до перпендикулярного (90 градусов) положения (к стене). Это позволяет подстраивать экран под любой удобный угол зрения, где бы вы ни находились, сидите вы или стоите. Благодаря этому, а также функции обратного и прямого наклона экрана от -5 до +15 градусов, Вы, ваши коллеги и члены семьи можете наслаждаться просмотром кино или трансляцией презентации из любого места в помещении. То есть, ваш экран может работать одновременно на несколько зон, подстраиваясь на лету. Кронштейн также имеет встроенную функцию мгновенного вращения на 90 градусов в портретный режим для комфортного просмотра смартфонного контента. Второе важное преимущество данного кронштейна – это повышенные прочностные характеристики специально сконструированной стальной конструкции, созданной выдерживать с внушительным запасом самые крупные модели весом до 100 кг и гарантирующей непревзойденную безопасность и абсолютную жесткость. Кронштейн для ТВ совместим с экранами диагональю от 42 до 110 дюймов. Он способен обеспечить надежное крепление телевизора на стену со следующими стандартами VESA: 200x200, 200x300, 200х400, 300х100, 300х200, 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400 и до 800х600 мм. Крепление для телевизора совместимо с самыми современными моделями LED, LCD, OLED, QLED, QNED, NanoCell экранов наиболее известных брендов, таких как Samsung, LG, TCL, Hisense, Xiaomi, Philips, Sony и многих других. Настенный кронштейн для ТВ ONKRON M8L послужит надежной опорой для самых крупных и тяжелых экранов благодаря уникальному сочетанию сверхпрочности и многофункциональности.