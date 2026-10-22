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Кронштейн ONKRON M8L черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн ONKRON M8L черный

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Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 1
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Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 3
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 4
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 5
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 6
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Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 8
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Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 11
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 12
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 13
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 14
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 15
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 16
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 17
Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 6
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 7
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 8
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 9
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 10
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 11
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 12
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 13
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 14
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 15
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 16
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 17
  • Кронштейн ONKRON M8L черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн ONKRON M8L черный
13 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
2.6

Описание товара Кронштейн ONKRON M8L черный

Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора M8L – это ультрасовременный кронштейн для крупногабаритных экранов и интерактивных панелей, который может использоваться вместе с самыми топовыми телевизорами. Одним из главных и уникальных преимуществ профессионального настенного крепления является высокая степень свободы – возможность отодвигать экран ТВ на целый метр от стены и поворачивать его на любой градус вплоть до перпендикулярного (90 градусов) положения (к стене). Это позволяет подстраивать экран под любой удобный угол зрения, где бы вы ни находились, сидите вы или стоите. Благодаря этому, а также функции обратного и прямого наклона экрана от -5 до +15 градусов, Вы, ваши коллеги и члены семьи можете наслаждаться просмотром кино или трансляцией презентации из любого места в помещении. То есть, ваш экран может работать одновременно на несколько зон, подстраиваясь на лету. Кронштейн также имеет встроенную функцию мгновенного вращения на 90 градусов в портретный режим для комфортного просмотра смартфонного контента. Второе важное преимущество данного кронштейна – это повышенные прочностные характеристики специально сконструированной стальной конструкции, созданной выдерживать с внушительным запасом самые крупные модели весом до 100 кг и гарантирующей непревзойденную безопасность и абсолютную жесткость. Кронштейн для ТВ совместим с экранами диагональю от 42 до 110 дюймов. Он способен обеспечить надежное крепление телевизора на стену со следующими стандартами VESA: 200x200, 200x300, 200х400, 300х100, 300х200, 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400 и до 800х600 мм. Крепление для телевизора совместимо с самыми современными моделями LED, LCD, OLED, QLED, QNED, NanoCell экранов наиболее известных брендов, таких как Samsung, LG, TCL, Hisense, Xiaomi, Philips, Sony и многих других. Настенный кронштейн для ТВ ONKRON M8L послужит надежной опорой для самых крупных и тяжелых экранов благодаря уникальному сочетанию сверхпрочности и многофункциональности.

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON M8L черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора M8L – это ультрасовременный кронштейн для крупногабаритных экранов и интерактивных панелей, который может использоваться вместе с самыми топовыми телевизорами. Одним из главных и уникальных преимуществ профессионального настенного крепления является высокая степень свободы – возможность отодвигать экран ТВ на целый метр от стены и поворачивать его на любой градус вплоть до перпендикулярного (90 градусов) положения (к стене). Это позволяет подстраивать экран под любой удобный угол зрения, где бы вы ни находились, сидите вы или стоите. Благодаря этому, а также функции обратного и прямого наклона экрана от -5 до +15 градусов, Вы, ваши коллеги и члены семьи можете наслаждаться просмотром кино или трансляцией презентации из любого места в помещении. То есть, ваш экран может работать одновременно на несколько зон, подстраиваясь на лету. Кронштейн также имеет встроенную функцию мгновенного вращения на 90 градусов в портретный режим для комфортного просмотра смартфонного контента. Второе важное преимущество данного кронштейна – это повышенные прочностные характеристики специально сконструированной стальной конструкции, созданной выдерживать с внушительным запасом самые крупные модели весом до 100 кг и гарантирующей непревзойденную безопасность и абсолютную жесткость. Кронштейн для ТВ совместим с экранами диагональю от 42 до 110 дюймов. Он способен обеспечить надежное крепление телевизора на стену со следующими стандартами VESA: 200x200, 200x300, 200х400, 300х100, 300х200, 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400 и до 800х600 мм. Крепление для телевизора совместимо с самыми современными моделями LED, LCD, OLED, QLED, QNED, NanoCell экранов наиболее известных брендов, таких как Samsung, LG, TCL, Hisense, Xiaomi, Philips, Sony и многих других. Настенный кронштейн для ТВ ONKRON M8L послужит надежной опорой для самых крупных и тяжелых экранов благодаря уникальному сочетанию сверхпрочности и многофункциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн ONKRON M8L черный - стоимость товара 13370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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