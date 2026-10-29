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Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)

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Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 1
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 2
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 3
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 4
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 5
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 6
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 7
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 8
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 9
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 10
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 11
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 1
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 2
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 3
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 4
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 5
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 6
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 7
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 8
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 9
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 10
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 11
  • Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 290 руб. 
Начислим 853 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584685
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)
53 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х29
Вес, кг.
9.5

Описание товара Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)

Кофемашина GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 умеет готовить 9 напитков, в том числе с добавлением молока. Встроенная кофемолка с керамическими жерновами быстро измельчает кофейные зерна без искажения вкусовых свойств и естественного аромата. Особая система приготовления молочной пенки с прозрачной емкостью 500 мл обеспечивает исключительное качество напитка и отсутствие брызг. Для управления доступными параметрами установлена панель с дисплеем и сенсорными кнопками. Из особенностей модели GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 отмечаются автоматическая декальцинация, противокапельная система, контроль крепости кофе и порции воды.

Отзывы о товаре Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GAGGIA
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1900
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 умеет готовить 9 напитков, в том числе с добавлением молока. Встроенная кофемолка с керамическими жерновами быстро измельчает кофейные зерна без искажения вкусовых свойств и естественного аромата. Особая система приготовления молочной пенки с прозрачной емкостью 500 мл обеспечивает исключительное качество напитка и отсутствие брызг. Для управления доступными параметрами установлена панель с дисплеем и сенсорными кнопками. Из особенностей модели GAGGIA MAGENTA MILK BK 8701/01 отмечаются автоматическая декальцинация, противокапельная система, контроль крепости кофе и порции воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Gaggia Magenta Milk BK (BK8701/01) - этот товар вы можете купить по цене 53290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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