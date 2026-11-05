Описание товара Массажер Kitfort КТ-2929

Массажёр KT-2929 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек. Особенности:. Простое управление. Массажёр включается нажатием на кнопку Вкл/Выкл, сразу же включается инфракрасный прогрев, который работает совместно с вращением роликов. Чтобы выключить функцию инфракрасного прогрева, нажмите на кнопку Вкл/Выкл. Кнопка Вибрация включает вибрацию. Инфракрасный прогрев. Функция инфракрасного прогрева улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Удлинительные ручки можно отсоединить. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа других частей тела. Для этого снимите удлинительные ручки и расположите массажёр в той зоне, где это необходимо. Массаж для всех частей тела. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажёр устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бёдер и стоп. Не только дома, но и в дороге. Пользуйтесь массажёром в личном автомобиле, подключив массажёр к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект). Удобно брать с собой. Благодаря складным ручкам, массажёр легко поместится в спортивную сумку или рюкзак. В машине, дома, в офисе он будет всегда у вас под рукой. Чистите корпус ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.