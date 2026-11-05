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Массажер Kitfort КТ-2929 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Массажер Kitfort КТ-2929

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Массажер КТ-2929 - фото 2
Массажер КТ-2929 - фото 3
Массажер КТ-2929 - фото 4
Массажер КТ-2929 - фото 5
Массажер КТ-2929 - фото 6
Массажер КТ-2929 - фото 7
Массажер КТ-2929 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер КТ-2929 - фото 1
  • Массажер КТ-2929 - фото 2
  • Массажер КТ-2929 - фото 3
  • Массажер КТ-2929 - фото 4
  • Массажер КТ-2929 - фото 5
  • Массажер КТ-2929 - фото 6
  • Массажер КТ-2929 - фото 7
  • Массажер КТ-2929 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576767
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
2

Описание товара Массажер Kitfort КТ-2929

Массажёр KT-2929 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек. Особенности:. Простое управление. Массажёр включается нажатием на кнопку Вкл/Выкл, сразу же включается инфракрасный прогрев, который работает совместно с вращением роликов. Чтобы выключить функцию инфракрасного прогрева, нажмите на кнопку Вкл/Выкл. Кнопка Вибрация включает вибрацию. Инфракрасный прогрев. Функция инфракрасного прогрева улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Удлинительные ручки можно отсоединить. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа других частей тела. Для этого снимите удлинительные ручки и расположите массажёр в той зоне, где это необходимо. Массаж для всех частей тела. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажёр устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бёдер и стоп. Не только дома, но и в дороге. Пользуйтесь массажёром в личном автомобиле, подключив массажёр к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект). Удобно брать с собой. Благодаря складным ручкам, массажёр легко поместится в спортивную сумку или рюкзак. В машине, дома, в офисе он будет всегда у вас под рукой. Чистите корпус ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Отзывы о товаре Массажер Kitfort КТ-2929




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Массажер для тела
Страна производитель
Китай
Описание
Массажёр KT-2929 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек. Особенности:. Простое управление. Массажёр включается нажатием на кнопку Вкл/Выкл, сразу же включается инфракрасный прогрев, который работает совместно с вращением роликов. Чтобы выключить функцию инфракрасного прогрева, нажмите на кнопку Вкл/Выкл. Кнопка Вибрация включает вибрацию. Инфракрасный прогрев. Функция инфракрасного прогрева улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа. Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Удлинительные ручки можно отсоединить. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа других частей тела. Для этого снимите удлинительные ручки и расположите массажёр в той зоне, где это необходимо. Массаж для всех частей тела. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажёр устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бёдер и стоп. Не только дома, но и в дороге. Пользуйтесь массажёром в личном автомобиле, подключив массажёр к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект). Удобно брать с собой. Благодаря складным ручкам, массажёр легко поместится в спортивную сумку или рюкзак. В машине, дома, в офисе он будет всегда у вас под рукой. Чистите корпус ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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