Ирригатор Kitfort КТ-2914
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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 526785
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х6
Вес, г.
495
Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2914
Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета. В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета. В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
Купить Ирригатор Kitfort КТ-2914 - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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