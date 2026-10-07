Top.Mail.Ru
Ирригатор Kitfort КТ-2914 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ирригатор Kitfort КТ-2914

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 1
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 2
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 3
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 4
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 5
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 6
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 7
Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 1
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 2
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 3
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 4
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 5
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 6
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 7
  • Ирригатор Kitfort КТ-2914 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 526785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ирригатор Kitfort КТ-2914
3 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х8х6
Вес, г.
495

Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2914

Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета. В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.

Отзывы о товаре Ирригатор Kitfort КТ-2914




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
Ирригатор: Резервуар для воды с крышкой — 1 шт. Классическая струйная насадка — 2 шт. Насадка для удаления зубного камня и налета из-под линии десны — 1 шт. • Насадка для ортодонтических конструкций — 1 шт. • Насадка с щеточкой для удаления налета — 1 шт. • Насадка для чистки языка — 1 шт. 2. Блок питания — 1 шт. 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт. 4. Коллекционный магнит — 1 шт.* *опционально
Цвет
белый
Количество режимов
1
Насадок в комплекте
6
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Ирригатор Kitfort КТ-2914 – стационарная модель для чистки зубов в домашних условиях. Вы можете плавно настроить давление воды и скорость пульсаций для быстрой и эффективной чистки. Устройство оснащено шестью насадками, в числе которых 2 насадки для ирригации, ортодонтальные и пародонтальные, насадки для чистки языка и удаления налета. В отличие от простой зубной щетки устройство Kitfort КТ-2914 удаляет мелкие остатки пищи между зубов и налет, а также массирует десны. Широкий устойчивый корпус дополнен специальным отсеком для хранения насадок и большой емкостью на 1 л воды. Съемные насадки позволят пользоваться ирригатором всей семьей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ирригатор Kitfort КТ-2914 - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...