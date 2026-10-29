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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)

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Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 1
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 2
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 3
Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 1
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 2
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 3
  • Монитор Asus 32&quot; ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
321 080 руб. 
Начислим 5138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)
321 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
10.5

Описание товара Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)

ASUS ProArt PA32UCG-K – первый в мире монитор формата HDR-1600 с переменной частотой обновления до 120 Гц. Используя подсветку на базе мини-светодиодов, он обладает пиковой яркостью в 1600 кд/м2 и долговременной яркостью на уровне 1000 кд/м2. Монитор отличается невероятной точностью цветопередачи и поддерживает аппаратную калибровку. Среди его интерфейсов – HDMI 2.1 и Thunderbolt 3. Благодаря передовым характеристикам эта модель станет оптимальным выбором для всех профессионалов, работающих над созданием мультимедийного контента.

Отзывы о товаре Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
ASUS ProArt PA32UCG-K – первый в мире монитор формата HDR-1600 с переменной частотой обновления до 120 Гц. Используя подсветку на базе мини-светодиодов, он обладает пиковой яркостью в 1600 кд/м2 и долговременной яркостью на уровне 1000 кд/м2. Монитор отличается невероятной точностью цветопередачи и поддерживает аппаратную калибровку. Среди его интерфейсов – HDMI 2.1 и Thunderbolt 3. Благодаря передовым характеристикам эта модель станет оптимальным выбором для всех профессионалов, работающих над созданием мультимедийного контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 321080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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