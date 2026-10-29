Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
321 080 руб.
В наличии
Код товара: 505166
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
321 080 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
10.5
Описание товара Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370)
ASUS ProArt PA32UCG-K – первый в мире монитор формата HDR-1600 с переменной частотой обновления до 120 Гц. Используя подсветку на базе мини-светодиодов, он обладает пиковой яркостью в 1600 кд/м2 и долговременной яркостью на уровне 1000 кд/м2. Монитор отличается невероятной точностью цветопередачи и поддерживает аппаратную калибровку. Среди его интерфейсов – HDMI 2.1 и Thunderbolt 3. Благодаря передовым характеристикам эта модель станет оптимальным выбором для всех профессионалов, работающих над созданием мультимедийного контента.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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ASUS ProArt PA32UCG-K – первый в мире монитор формата HDR-1600 с переменной частотой обновления до 120 Гц. Используя подсветку на базе мини-светодиодов, он обладает пиковой яркостью в 1600 кд/м2 и долговременной яркостью на уровне 1000 кд/м2. Монитор отличается невероятной точностью цветопередачи и поддерживает аппаратную калибровку. Среди его интерфейсов – HDMI 2.1 и Thunderbolt 3. Благодаря передовым характеристикам эта модель станет оптимальным выбором для всех профессионалов, работающих над созданием мультимедийного контента.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Asus 32" ProArt PA32UCG-K (90LM03H0-B05370) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 321080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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