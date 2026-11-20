Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-978
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка-зажим
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485763
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
66
Дополнительный цвет
серебристый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
комплектуется варежкой с тефлоновым покрытием, ширина плечиков 46 см
Серия
Kitfort КТ-978
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка-зажим
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х28
Вес, кг.
7.1
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-978
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-978 позволяет прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
66
Дополнительный цвет
серебристый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
комплектуется варежкой с тефлоновым покрытием, ширина плечиков 46 см
Серия
Kitfort КТ-978
Страна производства
Китай
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
2200
Максимальная подача пара, г/мин
45
Развернуть
Объём резервуара для воды
3
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка-зажим
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-978 позволяет прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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