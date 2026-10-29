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Яйцеварка Steba EK 7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Яйцеварка Steba EK 7

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Яйцеварка Steba EK 7 - фото 1
Яйцеварка Steba EK 7 - фото 2
Яйцеварка Steba EK 7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Яйцеварки
  • Яйцеварка Steba EK 7 - фото 1
  • Яйцеварка Steba EK 7 - фото 2
  • Яйцеварка Steba EK 7 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Яйцеварка Steba EK 7
5 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Steba
Тип товара
Яйцеварки
Размеры в упаковке, см
23х13х7
Вес, кг.
1

Описание товара Яйцеварка Steba EK 7

Яйцеварка Steba EK 7 представлена в черном металлическом корпусе с пластиковыми элементами. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс готовки. Высокая эффективность работы обеспечивается благодаря мощности 435 Вт. Прибор весит 700 г и обладает размерами 23x13x10.5 см. Устройство Steba EK 7 одновременно вмещает 6 яиц. Комплектация дополнена ручным лотком, прозрачной крышкой, формой для варки яиц без скорлупы, а также мерным стаканчиком со специальным приспособлением для накалывания яиц. Оборудование дополнено отсеком для удобного хранения кабеля при бездействии. Прибор способен поддерживать тепло и подавать звуковой сигнал.

Отзывы о товаре Яйцеварка Steba EK 7




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Характеристики
Бренд
Steba
Тип товара
Яйцеварки
Описание
Яйцеварка Steba EK 7 представлена в черном металлическом корпусе с пластиковыми элементами. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс готовки. Высокая эффективность работы обеспечивается благодаря мощности 435 Вт. Прибор весит 700 г и обладает размерами 23x13x10.5 см. Устройство Steba EK 7 одновременно вмещает 6 яиц. Комплектация дополнена ручным лотком, прозрачной крышкой, формой для варки яиц без скорлупы, а также мерным стаканчиком со специальным приспособлением для накалывания яиц. Оборудование дополнено отсеком для удобного хранения кабеля при бездействии. Прибор способен поддерживать тепло и подавать звуковой сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Яйцеварка Steba EK 7 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5870 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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