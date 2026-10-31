Чайник электрический Tesler KT-1745 Green
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
В наличии
Код товара: 481147
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический Tesler KT-1745 Green
Электрочайник Tesler KT-1745 выделяется оригинальным оформлением и станет надежным помощником в приготовлении горячих напитков. Он оснащен скрытым нагревательным элементом и термометром, отображающим текущую температуру воды. Благодаря мощности 2000 Вт чайник способен кипятить до 1.7 л воды в течение нескольких минут. Электрочайник Tesler KT-1745 выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Нейлоновый фильтр в носике предотвращает попадание накипи в чашку. Среди других особенностей отмечаются шкала уровня воды, индикация включения, надежная контактная база и комплексная система безопасности.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Электрочайник Tesler KT-1745 выделяется оригинальным оформлением и станет надежным помощником в приготовлении горячих напитков. Он оснащен скрытым нагревательным элементом и термометром, отображающим текущую температуру воды. Благодаря мощности 2000 Вт чайник способен кипятить до 1.7 л воды в течение нескольких минут. Электрочайник Tesler KT-1745 выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Нейлоновый фильтр в носике предотвращает попадание накипи в чашку. Среди других особенностей отмечаются шкала уровня воды, индикация включения, надежная контактная база и комплексная система безопасности.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Чайник электрический Tesler KT-1745 Green - стоимость товара 5690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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