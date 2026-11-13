Су-вид Caso SV 400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Су-вид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб.
В наличии
Код товара: 480876
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Су-вид
Размеры в упаковке, см
43х34х24
Вес, г.
900
Описание товара Су-вид Caso SV 400
Погружной су-вид Caso SV 400 отлично подходит для приготовления мяса, овощей, рыбы по технологии су-вид, а также йогуртов, шоколадной глазури на водяной бане, подогревания детского питания в стеклянной баночке и пр. Еда получится полезной, а вкус — насыщенным за счет системы точного контроля температуры в диапазоне от 25 до 90 град. C. Прибор подходит для всех термостойких сосудов с высотой не менее 16 см и объемом от 6 до 20 литров, что позволяет готовить несколько порций одновременно. К емкости с водой прикрепляется с помощью практичного винтового крепления, которое надежно фиксирует положение термостата.
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Бренд
CASO
Тип товара
Су-вид
Погружной су-вид Caso SV 400 отлично подходит для приготовления мяса, овощей, рыбы по технологии су-вид, а также йогуртов, шоколадной глазури на водяной бане, подогревания детского питания в стеклянной баночке и пр. Еда получится полезной, а вкус — насыщенным за счет системы точного контроля температуры в диапазоне от 25 до 90 град. C. Прибор подходит для всех термостойких сосудов с высотой не менее 16 см и объемом от 6 до 20 литров, что позволяет готовить несколько порций одновременно. К емкости с водой прикрепляется с помощью практичного винтового крепления, которое надежно фиксирует положение термостата.
Су-вид Caso SV 400 - стоимость товара 14840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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