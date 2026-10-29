Стойка для микрофона K&M 25400-300-55
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Характеристики
Тип товара
Стойка для микрофона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
В наличии
Код товара: 473638
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
3.5
Описание товара Стойка для микрофона K&M 25400-300-55
Классическая конструкция стойки-журавль с регулируемой высотой и длинной поворотной стрелой. Комплект поставки включат в себя одну стойку на треноге с набором аксессуаров и инструкцией. Стойка имеет приятный, элегантный дизайн, строгий черный цвет и небольшой вес (не более 3,5 кг). Практичная телескопическая конструкция основного элемента с точной настройкой высоты, треножной опорной системой, регулируемым поворотом и наклоном стрелы. Металлические части стойки изготавливаются из прочного, легкого металлического сплава с использованием алюминия. Полная совместимость и возможность использования самых разных типов держателей микрофонов. Стандарт резьбы — 3/8 дюйма. Высоту стойки можно настраивать в пределах от 890 мм. до 1600 миллиметров.
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Классическая конструкция стойки-журавль с регулируемой высотой и длинной поворотной стрелой. Комплект поставки включат в себя одну стойку на треноге с набором аксессуаров и инструкцией. Стойка имеет приятный, элегантный дизайн, строгий черный цвет и небольшой вес (не более 3,5 кг). Практичная телескопическая конструкция основного элемента с точной настройкой высоты, треножной опорной системой, регулируемым поворотом и наклоном стрелы. Металлические части стойки изготавливаются из прочного, легкого металлического сплава с использованием алюминия. Полная совместимость и возможность использования самых разных типов держателей микрофонов. Стандарт резьбы — 3/8 дюйма. Высоту стойки можно настраивать в пределах от 890 мм. до 1600 миллиметров.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Стойка для микрофона K&M 25400-300-55 - по цене 3480 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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