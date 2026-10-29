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Стойка для микрофона K&M 25400-300-55 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка для микрофона K&M 25400-300-55

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Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 1
Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 2
Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 3
Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка для микрофона
  • Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 1
  • Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 2
  • Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 3
  • Стойка для микрофона K&amp;M 25400-300-55 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка для микрофона K&M 25400-300-55
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
K&M
Тип товара
Стойка для микрофона
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Стойка для микрофона K&M 25400-300-55

Классическая конструкция стойки-журавль с регулируемой высотой и длинной поворотной стрелой. Комплект поставки включат в себя одну стойку на треноге с набором аксессуаров и инструкцией. Стойка имеет приятный, элегантный дизайн, строгий черный цвет и небольшой вес (не более 3,5 кг). Практичная телескопическая конструкция основного элемента с точной настройкой высоты, треножной опорной системой, регулируемым поворотом и наклоном стрелы. Металлические части стойки изготавливаются из прочного, легкого металлического сплава с использованием алюминия. Полная совместимость и возможность использования самых разных типов держателей микрофонов. Стандарт резьбы — 3/8 дюйма. Высоту стойки можно настраивать в пределах от 890 мм. до 1600 миллиметров.

Отзывы о товаре Стойка для микрофона K&M 25400-300-55




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
K&M
Тип товара
Стойка для микрофона
Описание
Классическая конструкция стойки-журавль с регулируемой высотой и длинной поворотной стрелой. Комплект поставки включат в себя одну стойку на треноге с набором аксессуаров и инструкцией. Стойка имеет приятный, элегантный дизайн, строгий черный цвет и небольшой вес (не более 3,5 кг). Практичная телескопическая конструкция основного элемента с точной настройкой высоты, треножной опорной системой, регулируемым поворотом и наклоном стрелы. Металлические части стойки изготавливаются из прочного, легкого металлического сплава с использованием алюминия. Полная совместимость и возможность использования самых разных типов держателей микрофонов. Стандарт резьбы — 3/8 дюйма. Высоту стойки можно настраивать в пределах от 890 мм. до 1600 миллиметров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка для микрофона K&M 25400-300-55 - по цене 3480 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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