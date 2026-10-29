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Мини-печь Centek CT-1530-36 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Centek CT-1530-36 черный

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Мини-печь Centek CT-1530-36 черный - фото 1
Мини-печь Centek CT-1530-36 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
  • Мини-печь Centek CT-1530-36 черный - фото 1
  • Мини-печь Centek CT-1530-36 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Centek CT-1530-36 черный
7 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Минипечи
Размеры в упаковке, см
55х47х40
Вес, кг.
8.5

Описание товара Мини-печь Centek CT-1530-36 черный

Мощность1600 Вт. Объем жарочной камеры 36 л. Регулируемая температура до 320 °С. 4 режима приготовления. Звуковой сигнал готовности. Световой индикатор работы. Хромированные поворотные переключатели. Усиленные нагревательные элементы. Габариты (ШхВхГ) 518х329х390 мм. Плавный поворотный таймер на 90 мин с автоотключением и функцией непрерывной работы. Комплект аксессуаров: круглый противень 23 см, жарочная решетка, стальной эмалированный противень, крюк для вынимания противня.

Отзывы о товаре Мини-печь Centek CT-1530-36 черный




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Минипечи
Описание
Мощность1600 Вт. Объем жарочной камеры 36 л. Регулируемая температура до 320 °С. 4 режима приготовления. Звуковой сигнал готовности. Световой индикатор работы. Хромированные поворотные переключатели. Усиленные нагревательные элементы. Габариты (ШхВхГ) 518х329х390 мм. Плавный поворотный таймер на 90 мин с автоотключением и функцией непрерывной работы. Комплект аксессуаров: круглый противень 23 см, жарочная решетка, стальной эмалированный противень, крюк для вынимания противня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Centek CT-1530-36 черный - по цене 7320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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