Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505
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Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
В наличии
Код товара: 459606
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х12х10
Вес, кг.
3
Описание товара Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505
Вакуумные упаковщики Zigmund & Shtain – это идеальное решение для сохранения свежести ваших продуктов на длительное время. С длиной шва пайки в 30 см, этот аппарат позволяет герметически упаковывать как небольшие, так и крупные продукты. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря мощности в 170 Вт, упаковщик эффективно справляется с созданием вакуума, сохраняя качество и вкус ваших продуктов. Изготовленный в Китае, данный прибор отвечает высоким стандартам качества. Элегантный серый цвет корпуса делает упаковщик стильным дополнением к интерьеру любой кухни.
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Бренд
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
170
Длина шва пайки
30
Основной цвет
серый
Комплектация
Комплектация
Страна производитель
Китай
Вакуумные упаковщики Zigmund & Shtain – это идеальное решение для сохранения свежести ваших продуктов на длительное время. С длиной шва пайки в 30 см, этот аппарат позволяет герметически упаковывать как небольшие, так и крупные продукты. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря мощности в 170 Вт, упаковщик эффективно справляется с созданием вакуума, сохраняя качество и вкус ваших продуктов. Изготовленный в Китае, данный прибор отвечает высоким стандартам качества. Элегантный серый цвет корпуса делает упаковщик стильным дополнением к интерьеру любой кухни.
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
Вакуумный упаковщик Zigmund & Shtain VS-505 - стоимость товара 8840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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