Кухонный комбайн Bosch MUMS2ER01 красный
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Характеристики
Тип товара
Комбайн
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
красный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб.
В наличии
Код товара: 414518
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, насадки, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, инструкция
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания, терка, насадка для нарезки ломтиками
Количество насадок
6
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х30
Вес, кг.
6.6
Описание товара Кухонный комбайн Bosch MUMS2ER01 красный
Кухонный комбайн Bosch MUMS2ER01 Высокая мощность: 700 Ватт для замеса даже плотного теста и быстрого взбивания.Металлическая чаша 3.8 л - подходит для как для смешивания небольших объемов, так и для замеса до 2,4 кг бисквитного теста и 1,7 кг дрожжевого теста.3D планетарный принцип вращения: насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу - никаких остатков на дне и стенках чаши и домешивания руками.4 скорости работы и режим парковки.Кондитерские насадки: крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания.
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Теги товара: без мясорубки, bosch mum
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Бренд
Тип товара
Комбайн
Комплектация
Кухонный комбайн, насадки, прозрачная крышка с загрузочным отверстием, инструкция
Тип устройства
комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
красный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания, терка, насадка для нарезки ломтиками
Количество насадок
6
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Кухонный комбайн Bosch MUMS2ER01 Высокая мощность: 700 Ватт для замеса даже плотного теста и быстрого взбивания.Металлическая чаша 3.8 л - подходит для как для смешивания небольших объемов, так и для замеса до 2,4 кг бисквитного теста и 1,7 кг дрожжевого теста.3D планетарный принцип вращения: насадки вращаются сразу в трех направлениях по планетарному принципу - никаких остатков на дне и стенках чаши и домешивания руками.4 скорости работы и режим парковки.Кондитерские насадки: крюк для замеса теста, плоский венчик для жидкого теста, объемный венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные
Теги товара: без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные
Теги товара: без мясорубки, bosch mum
Кухонный комбайн Bosch MUMS2ER01 красный - данный товар вы можете купить по цене 16760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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