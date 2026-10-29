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Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)

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Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 5
Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемашина
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1850
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
электронное
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 1
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 2
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 3
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 4
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 5
  • Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 690 руб. 
Начислим 780 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 394656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)
48 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GAGGIA
Тип товара
Кофемашина
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1850
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х36
Вес, кг.
10.6

Описание товара Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)

Автоматическая кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 с автоматическим капучинатором — одна из линии полностью автоматических кофемашин 2019 года. Традиции и новейший дизайн, удобство и функциональность. Абсолютно новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Все секреты профессионального бариста — до 14 напитков одним нажатием. Кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 задает оптимальное давление для качественной экстракции кофейного порошка — 15 бар. Контейнер для зерен вмещает 300 граммов и оснащен крышкой, сохраняющей аромат. Объем резервуара 1,5 литра, что позволяет за раз сделать более 7 порций ароматного напитка.Удобная выдвигаемая подставка под чашки и регулируемый по высоте диспенсер позволяют получать кофе без брызг. Автоматический цикл очистки при старте и выключении.

Отзывы о товаре Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GAGGIA
Тип товара
Кофемашина
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1850
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Развернуть
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 с автоматическим капучинатором — одна из линии полностью автоматических кофемашин 2019 года. Традиции и новейший дизайн, удобство и функциональность. Абсолютно новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Все секреты профессионального бариста — до 14 напитков одним нажатием. Кофемашина Gaggia Cadorna Style Black RI9600/01 задает оптимальное давление для качественной экстракции кофейного порошка — 15 бар. Контейнер для зерен вмещает 300 граммов и оснащен крышкой, сохраняющей аромат. Объем резервуара 1,5 литра, что позволяет за раз сделать более 7 порций ароматного напитка.Удобная выдвигаемая подставка под чашки и регулируемый по высоте диспенсер позволяют получать кофе без брызг. Автоматический цикл очистки при старте и выключении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Gaggia Cadorna Style (RI9600/01) - этот товар вы можете купить по цене 48690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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